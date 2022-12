Serie A, il padre di Haaland fa sognare i tifosi: "Potrebbe..."

Fonte: Tuttomercatoweb.it

Il padre di Erling Haaland, Al-Inge, ha parlato ai microfoni di France Football di un possibile, eventuale, da prendere con le pinze, trasferimento futuro di suo figlio: "Ma la mia impressione è che voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati. In Germania è stato due anni e mezzo, è possibile possa fare nuovamente così. Stare tre anni in Premier League per poi cambiare aria, nella direzione di Italia, Spagna o Francia. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità".