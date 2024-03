Tudor, piazze bollenti e un animo da duro. Ma al suo matrimonio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ha preso squadre che sembravano spacciate portandole alla salvezza: Igor Tudor, allenatore in piazze "incandescenti" non ha alcun tipo di timore ad iniziare un'esperienza alla Lazio, a Roma, città calda piena di pressioni. Non fa parte del suo carattere, se c'è una difficoltà non la schiva, le va incontro. Come in allenamento, quando non si deve mai sgarrare, riporta Corriere dello Sport. "In una settimana - spiegò a Marsiglia - facciamo due o al massimo tre allenamenti impegnativi di un’ora e 15 minuti ciascuno, per questo non sopporto quando vedo che qualcuno non sta facendo del suo meglio in quelle tre ore. Se vedo un giocatore che non corre, lo avviserò una o due volte, alla terza reagirò". E questo vuol dire, nel caso, anche prenderlo di petto, faccia a faccia.

Ma dietro una corteccia da duro, anche un animo divertente e tenero. Lo sfodera solo quando serve e soprattutto lontano da occhi indiscreti, nel privato. Quando si è sposato con Stefanija (da cui ha avuto Roko e le due figlie più piccole, Mia ed Eva), aveva "arruolato" degli amici per tenere lontano i giornalisti dalla celebrazione. Poi, per il rinfresco si è spostato a Hvar, luogo che gli ospiti hanno potuto raggiungere solamente in catamarano. Qualche fotoreporter, tuttavia, è comunque riuscito a intrufolarsi, assistendo all'esibizione di Tudor sulle note di una romantica canzone croata, dedicata alla compagna e all'amore di una vita. A Spalato i due hanno costruito la propria "base", ora è il momento del trasferimento a Roma.

