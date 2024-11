WOMEN | Coppa Italia, al via gli ottavi di finale: la Lazio ritrova il Como

Tre giorni dopo la sconfitta contro il Como in campionato, la Lazio Women ha la possibilità di rifarsi in Coppa Italia. L’avversario è lo stesso, cambia solo la competizione. Le biancocelesti si ritroveranno nuovamente faccia a faccia con la squadra lariana, di nuovo tra le mura amiche del Fersini nella speranza di un epilogo diverso. L’appuntamento col calcio d’inizio è fissato alle 12:30 e la partita potrà essere seguita in diretta tramite i canali ufficiali del club.

