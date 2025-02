WOMEN | Italia - Danimarca, dove seguire il match in tv e streaming

Dopo il successo ottenuto contro il Galles, la Nazionale Femminile torna di nuovo in campo per affrontare la Danimarca nella seconda giornata di Nations League. Le azzurre, guidate dal ct Soncin, sono attualmente seconde nel girone a pari punti con la Svezia ma un gradino sotto per differenza reti. L'obiettivo è quello di replicare quanto fatto nella gara precedente, per non perdere terreno e chiude il girone con un buon piazzamento. La gara è in programma martedì 25 febbraio alle 18:15 e sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Inoltre, potrà essere seguita in streaming su RaiPlay.

