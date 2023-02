Zauri: "Pellegrini acquisto importante per la Lazio. A Torino mi aspetto..."

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio l'ex capitano della Lazio Luciano Zauri che ha fatto il punto sulla formazione di Sarri e sulle principali tematiche del campionato. In primis però si è lasciato andare ad un commento su Luca Pellegrini, l'ultimo arrivato in casa biancoceleste. Di seguito l'intervista completa.

LUCA PELLEGRINI - "È un giocatore molto interessante che per via dei problemi fisici non è riuscito ancora ad esprimere al meglio il suo potenziale. Starà a lui dimostrare le sue grandi qualità. Faceva al caso della Lazio che cercava un giovane di buona prospettiva in quel ruolo. La priorità era quella per quanto concerne la fase di mercato di gennaio. Avere un esterno basso di piede sinistro può essere decisamente funzionale e va completare il reparto. Probabilmente finora ha pagato il fatto di girovagare troppo. Gli auguro di restare alla Lazio per molti anni. Tutto dipenderà da questi mesi in cui dovrà dare il massimo per convincere la società a riscattarlo a giugno. Non so quante volte vedremo insieme Lazzari e Luca Pellegrini visto che sono entrambi terzini di spinta. Per avere un maggiore equilibrio ipotizzo un impiego di Pellegrini con Marusic o Hysaj a destra. Quest'ultimo in un ruolo non suo ultimamente ha mostrato una condizione come ai tempi di Empoli e Napoli. È un giocatore affidabile e utile per completare il reparto e garantire le giuste rotazione".

COPPA ITALIA E JUVE - "Sarri solitamente fa due tre cambi. Credo che potrebbe rifiatare Cataldi a centrocampo per far spazio a Marcos Antonio o Vecino. Non mi aspetto Immobile titolare. Metterà qualche minuto nelle gambe nel finale. In porta credo giochi Maximiano e poi prevedo qualche avvicendamento per quanto riguarda i terzini. La Juventus non credo che sia nella posizione di poter scegliere. La classifica in campionato è profondamente cambiata e la Coppa Italia può essere una buona opportunità per questo mi aspetto la formazione tipo. Devono dare il massimo nelle coppe per cercare di emergere. Se dovesse recuperare tutti gli elementi potrebbe far bene su tutti e tre i fronti, ma non è semplice vista la folta concorrenza".

LOTTA CHAMPIONS - "Il Milan è in fase di involuzione. Nella partita dell’Olimpico c’è stata una grande Lazio, ma i rossoneri hanno fornito una prova al di sotto di quello a cui eravamo abituati ad assistere lo scorso anno e nella prima parte di questa stagione. Ha qualche problema in attacco e deve ritrovare fiducia. L’Inter dopo la vittoria in Supercoppa ha avuto una battuta d’arresto con l’Empoli, ma la vedo meglio del Milan nel lungo periodo. Lo scorso anno perse lo scudetto per colpa di un errore del portiere, su questo Inzaghi può incidere poco, ma sta dimostrando di essere un vincente così come aveva già fatto a Roma".

VERONA - "Il Verona è tra le squadre più in forma del campionato. Si è ritrovata grazie ad una serie di risultati utili e ora è ad appena cinque punti dalla salvezza. Non guarderà in faccia a nessuno. D’altronde con un girone di ritorno ancora da giocare può ancora succedere di tutto. Per la Lazio la sfida del Bentegodi sarà molto difficile".