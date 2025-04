FORMELLO - Lazio, tocca a Tchaouna. Belahyane spera, Romagnoli out

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Romagnoli salta a sorpresa la rifinitura per un attacco influenzale, è out per domani. Castellanos si allena in gruppo e verrà convocato, per Noslin soltanto lavoro a parte. L'olandese questa settimana non ha svolto nemmeno una seduta coi compagni a causa di un incidente domestico. È stato comunque inserito nella lista per Bergamo, al massimo entrerà a gara in corso. Nel frattempo Baroni ha testato la coppia Gigot-Gila, giocheranno loro domenica vista l'assenza dell'ex Milan. A sinistra ritroverà una maglia Tavares, a destra sembra in pole Lazzari sulle candidature di Hysaj e Marusic.

Occhio a centrocampo, potrebbe essere la volta buona per Belahyane. Guendouzi è squalificato, salterà la prima partita in campionato, al fianco di Rovella è stato testato proprio il marocchino. Vecino, a cui ieri era stata risparmiata la partitella di fine allenamento, si è mosso nella formazione opposta e potrebbe essere preservato in vista della gara in Norvegia con il Bodø/Glimt (in quel caso sarà di Rovella il turno di stop forzato).

Dia sarà il centravanti, le condizioni non ancora perfette di Castellanos e i problemi di Noslin spingono il senegalese all'ennesimo sforzo. Gli si chiede maggiore lucidità sotto porta. Alle sue spalle dovrebbero muoversi Tchaouna, Dele-Bashiru e Zaccagni. Sarebbe la stessa trequarti vista all'andata con l'Atalanta. Isaksen è diffidato (anche Belahyane), un'ammonizione lo metterebbe fuori causa per il derby.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gigot, Gila, Tavares; Belahyane, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. A disp.: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Marusic, Pellegrini, Vecino, Basic, Isaksen, Pedro, Noslin, Castellanos. All.: Baroni.