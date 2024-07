Calciomercato Lazio | Greenwood, Lotito non molla. Lo United ha fretta...

RASSEGNA STAMPA - Resta viva la pista Mason Greenwood per la Lazio. È il sogno di Lotito, il grande colpo che spera di portare a termine dopo esserci andato molto vicino lo scorso settembre. Rientrato allo United dal prestito al Getafe, l'inglese su di lui ha l'interesse di molte squadre: c'è anche la Juventus insieme all'Atletico Madrid, al Benfica e al Marsiglia, come riportato da Il Corriere dello Sport.

La prima offerta della società biancoceleste ammontava a 20 milioni più il 50% dell’eventuale rivendita. La richiesta dei Red Devils è di 35 milioni di euro (30 in sterline). Adesso il presidente Lotito aspetta una mossa dalle altre squadre, con la speranza che lo United abbassi il prezzo vista la necessità di liberarsi del giocatore prima dell'inizio del ritiro. Se non lo farà, dovrà per forza rilanciare e alzare la sua proposta. I tempi sono stretti, questa settimana dovrebbe essere indicativa per la chiusura o meno dell'affare.

Sullo sfondo poi rimane Albert Gudmundsson. È più grande dell'esterno inglese (27 anni contro 22), su di lui ci sono diverse squadre di Serie A come Inter, Juventus, Napoli e Roma. La richiesta del Genoa è di 30 milioni, non sotto i 25. La Lazio potrebbe fiondarsi sull'islandese nel caso in cui dovesse tramontare l'ipotesi Greenwood. Per Samardzic, invece, l'Udinese chiede sempre 20/22 milioni: troppi per Lotito che era partito da un'offerta di 15.