Lazio, serve lo scatto all'Olimpico: tre chance per tenere il passo Champions

RASSEGNA STAMPA - La vittoria esterna col Genoa ha riacceso la corsa Champions della Lazio, attualmente sesta a pari punti con la Juve e a -1 dal Bologna che occupa il quarto posto. Tre punti preziosi quelli conquistati al Ferraris e pesanti, arrivano dopo il pareggio nel derby e l’eliminazione dall’Europa League. Un segnale positivo quello mandato dalla squadra di Baroni che, nonostante la delusione, non ha perso spirito e sembra essere più determinata che mai al raggiungimento dell’obiettivo. Addirittura, si legge nell’edizione odierna del Il Corriere dello Sport, una Lazio da 10 in in trasferta, come i successi conquistati, perché se si considerassero solamente le gare fuori casa, per punti guadagnati, i biancocelesti sarebbero quarti in campionato. 31 punti totali frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte.

Diverso il bilancio se si prendono in esame solo le sfide interne. Il rendimento all’Olimpico va un po’ meno bene. 28 punti in 16 partite raccolti attraverso 7 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. In questo caso la squadra di Baroni sarebbe settimana insieme all’Atalanta, dietro a Juve, Fiorentina, Roma, Bologna, Napoli e Inter in vetta. La Champions giocando solamente in casa sarebbe irraggiungibile.

C’è un dato che salta all’occhio, la differenza è stata rilevata negli ultimi due mesi in coincidenza proprio dell’assenza di Castellanos. I biancocelesti non vincono in casa dal 9 febbraio quando ospitarono il Monza, da lì sono stati infilati 4 pareggi consecutivi. Ora serve uno scatto, va alzato il ritmo per tentare l’impresa quarto posto che coronerebbe una stagione entusiasmante. Col Parma è l’occasione giusta, poi sarà la volta del confronto diretto con la Juventus e infine, il Lecce che è l’ultimo appuntamento del campionato all’Olimpico.

