Lazio, Castellanos sente profumo di derby: l'argentino ha un obiettivo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha trovato in lui un riferimento offensivo dalla granitica affidabilità, in grado di finalizzare la mole di gioco prodotta dalla squadra. Valentin Castellanos quest'anno sembra essere sbocciato definitivamente e la Lazio sta beneficiando dell'esplosione del suo attaccante. Ora, come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'argentino deve raggiungere altri importanti traguardi e uno di questi è il gol nel derby. In passato, soprattutto a causa dell'ingombrante presenza di Ciro Immobile, non ha mai potuto vivere questo match da protagonista, ma ora può finalmente farlo e sperare in un gol che farebbe impazzire il popolo biancoceleste.