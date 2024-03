Lazio, Castellanos vuole stupire: dopo Frosinone non vuole più fermarsi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La doppietta a Frosinone e la voglia di convincere Tudor. Taty Castellanos non ha intenzione di fermarsi. Ha vissuto un momento complicato in cui non trovava la via del gol, ma ora non vuole più fare passi indietro. L'edizione odierna de Il Messaggero snocciola i numeri dell'ex Girona. Quattro centri totali in campionato per Castellanos. Tra i centravanti di riserva della nostra Serie A, solo Jovic ha segnato di più con 5 gol. Belotti è fermo 4 (come Sanabria giocando tutte le gare da titolare col Toro), Milik a 3, a 2 Arnautovic e Azmoun. In movimento il Taty ha collezionato 4 reti (oltre 3 assist), due in più rispetto a Immobile (a quota 6 con 4 rigori) che, con 300' in più in campo, ha portato appena 6 punti alla Lazio rispetto ai 12 dell'argentino. Un buon punto di partenza, ma si può fare di meglio anche perché il gol è il problema stagionale della Lazio. Il dualismo con immobile forse non ha aiutato, ma ora bisogna trovare la strada giusta per far risalire le aquile.