Lazio, Guendouzi è l'ultimo ad arrendersi: nel derby non ha mai mollato

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi, uomo da derby. Sempre in prima linea, non ha mai mollato, anche e soprattutto nella sconfitta. La prestazione del francese è (di nuovo) l'unica degna e positiva in casa Lazio. Al termine della gara contro la Roma è andato a battagliare con i giocatori giallorossi, tra cui Pellegrini, Mancini e i due argentini Paredes e Dybala, nelle classiche schermaglie finali.

Nei due derby precedenti in stagione era stato l'assoluto protagonista, tra prestazioni monstre e sfottò verso gli avversari. Ieri ha confermato nuovamente di aver capito a pieno l'importanza della sfida: ha cercato di impedire in ogni modo la vittoria giallorossa non abbattendosi mai. L'assist vincente l'aveva anche trovato, per Kamada, poi annullato (giustamente) per fuorigioco.

Guendouzi è stato forse l'unico a dare l'anima e a mettere tutto l'impegno possibile nel derby perso dopo due anni. Ha chiuso la partita con un totale di 12.001 chilometri percorsi (meglio di lui solo Kamada), di cui ben 7,034 correndo, 0,927 in sprint e 4,039 a un'andatura moderata. Come riportato da Il Corriere dello Sport, non si è mai fermato: è sempre l'ultimo ad arrendersi.