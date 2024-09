Lazio, il ritorno del vero Provedel: in Europa il primo clean sheet stagionale

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo un inizio di stagione altalenante, Provedel sembra aver ritrovato la fiducia e la convinzione delle ultime stagioni. Troppi gli errori nelle prime uscite stagionali: dalle incertezze con il Venezia ai goal subiti con il Milan, passando per l'errore sul goal di Thauvin, Provedel non è mai stato così in discussione a Roma. si è iniziato a vociferare di un possibile ballottaggio con Mandas per la titolarità, ma per Baroni rimane una figura centrale, sottolineando la sua centralità anche nella conferenza stampa post Dinamo Kiev e giungendo al punto di non volerne più parlare.

La prestazione dell'ex Spezia sembra esser stata messa in secondo piano dal miglior esordio della storia della Lazio da quando l'Europa League si chiama così (2009-10). La prima porta inviolata stagionale dopo 5 partite è targata interamente Provedel, il quale sembra essere ritornato quello dei 21 clean sheet del 2022-23, record di sempre della Serie A. Molte sono state le parate decisive nel match di mercoledì. Spiccano i voli su Pikhalyonok e Yarmolenko, passando ai due magistrali divisi per tempo su Brazhko, ma anche il miracolo nel finale sulla punizione di Andriyevskiy per sigillare il 3-0 regalando un esordio da primato alla Lazio nella prima notte della nuova formula dell'Europa League. Lo riporta Il Messaggero.