Lazio, Zaccagni a tutta fascia: servirà un chiarimento con Tudor sul ruolo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - A Monza, la reazione di Zaccagni è stata vista da tutti al momento del cambio. Tudor lo sta utilizzando all'occorrenza come esterno a tutta fascia, posizione che "in emergenza" come dichiarato dal giocatore, si può fare. In vista della sfida contro l'Empoli, la disposizione in campo dovrebbe essere svelata nel fine settimana. Dovrebbe ripartire Zac a sinistra, ma c'è anche da fare i conti con la presenza o l'assenza di Casale, che cambierebbe molte cose. Senza di lui, è difficile che Tudor punti sul tridente, poiché il rischio è quello di dover abbassare Hysaj o Marusic viene

Se si pensa che tra poche settimane Felipe Anderson non sarà più un giocatore della Lazio, è automatico per Tudor ripensare a un utilizzo di Zaccagni, più vicino a Luis Alberto. L’idea è aggiungere due trequartisti. Tudor si ispira a Juric, lo stesso che nel 3-4-2-1, a Verona aveva strutturato un Zaccagni mezzala e poi lo aveva portato avanti. Arrivato alla Lazio, Zac sapeva che sarebbe stato usato nello stesso modo. Ora servirà un colloquio allenatore - giocatore per concordare il suo utilizzo futuro, sulla base di cosa si aspetta il numero 20 biancoceleste.