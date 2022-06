SETTORE GIOVANILE | Lazio U17, crollo nell'andata dei quarti di finale dei playoff contro l'Inter

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio U17 ha un piede fuori dai playoff nazionali, ma ancora nulla è certo. Oggi si è giocata l'andata dei quarti di finale contro l'Inter al centro sportivo nerazzurro. I padroni di casa hanno battuto i biancocelesti 4-2. Decisive le reti di Esposito (doppietta), Di Maggio e Liserani. Sono servite a poco i gol di Oliva e Brasili. Fra una settimana il ritorno a Roma. La Lazio ha una chance per qualificarsi alle semifinali, ma sarà necessario uno sforzo maggiore in difesa per non subire altri gol. I ragazzi di D'Urso sono l'unica sezione laziale ancora in corsa per il titolo.