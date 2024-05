Calciomercato Lazio | Tudor tira le somme: ne fa fuori cinque, ma salva...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Esclusioni che fanno rumore. Possibili partenze che segnano la fine di un ciclo. L'arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Lazio ha portato un cambio drastico. E non si parla solo di modulo o idea calcistica. Il tecnico croato ha approfittato di questi mesi per dare il via a una lunga selezione. "Nella rosa c'è gente che è perfetta, gente che può stare e gente che fa più fatica" ha detto ieri in conferenza stampa, prima di complimentarsi con tutti per la grande disponibilità in campo. In estate, però, l'attitudine al sacrificio non basterà per garantirsi un posto nella rosa. L'allenatore vuole ripartite da chi è certo sia utile alla causa, gli altri possono pure andare.

"GENTE CHE FA PIÙ FATICA" - Alcuni nomi sono già noti. Felipe Anderson questa sera dirà addio alla Lazio, poi prenderà l'aereo per San Paolo. Luis Alberto ha spiegato di voler andar via e attualmente in piedi c'è l'ipotesi Qatar. Per gli altri dipenderà dal mercato. Tudor in queste settimane è stato chiaro: ci sono giocatori che hanno la priorità su altri. Vuoi per adattabilità, vuoi per caratteristiche, vuoi per questione anagrafiche. Quest'ultimo, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe il motivo che avrebbe portato all'esclusione anche di Ciro Immobile. L'attaccante è destinato a restare nella Lazio, ma partirà dietro Castellanos nelle gerarchie. Vivono due situazioni differenti, invece, Guendouzi e Lazzari. Il primo spesso è stato mandato in campo per qualità e dedizione alla causa, ma i problemi con Tudor sono noti e vanno oltre le incomprensioni di Marsiglia. I due, secondo il quotidiano, non si ritroverebbero da un punto di vista tattico. Troppo distanti per convivere. Per questa ragione la società prende in considerazione l'ipotesi di una cessione, ma solo a determinate cifre. L'esterno, invece, non ha convinto. Nonostante i complimenti per la sua duttilità (a Genova è stato schierato in modo del tutto inedito sulla sinistra), l'allenatore non lo vede consono al proprio gioco.

"GENTE CHE ​È​​​​​​ PERFETTA" - Per chi viene 'bocciato', c'è chi invece sarà la base della Lazio di domani. Tudor nella rosa ha individuato anche quei calciatori da cui ripartire in estate. Secondo la rosea, sono certi della loro permanenza Marusic, Patric, Hysaj e Vecino. Nessuna sorpresa per il centrale e il centrocampista. Entrambi dal suo arrivo hanno mantenuto costante il loro livello, con l'uruguaiano che ha continuato a segnare a raffica. Lasciano stupiti, invece, i nomi dei due terzini. Seppur spesso in campo da titolari il loro rendimento non è stato sempre eccelso, tutt'altro. A questa lista si aggiungono anche i nomi di Rovella e Pellegrini. I due ex Juve sembravano scivolati in fondo nelle gerarchie. Tudor, però, non li ha mai disdegnati, vedendo in loro caratteristiche molto interessanti.