Inter - Lazio, pronta la vendita dei tagliandi: il comunicato

Fonte: sslazio.it

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 17:00 di oggi, venerdì 10 maggio, verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Serie A TIM Inter-Lazio di domenica 19 maggio alle ore 18:00 (giorno e orario da confermare, ndr), presso lo stadio Giuseppe Meazza, San Siro, di Milano.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso:

ONLINE tramite il circuito Vivaticket;

Punti vendita circuito Vivaticket.

Il prezzo del settore "Ospiti";, terzo anello blu - Lazio Fans (capienza 4.361 posti) è di € 29 più diritti di prevendita). Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di sabato 18 maggio.

Restrizioni:

- OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO SS LAZIO 1900

Per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, cliccando qui.

Per entrare allo stadio, si consiglia vivamente di passare dal Parcheggio ospiti di via Federico Tesio vicino Via Harar e non di andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, poiché le attività di filtraggio verranno svolte direttamente al parcheggio indicato.

Per i tifosi disabili

Lo stadio Giuseppe Meazza dispone di 200 posti per portatori di handicap, che vengono attribuiti gratuitamente ai disabili al 100%. Per meglio favorire l`accesso allo stadio dei tifosi disabili, FC Internazionale ha istituito un servizio di prenotazione che consentirà (sino all`esaurimento dei posti disponibili) un più facile ingresso ai portatori di handicap.

Condizione per esercitare tale possibilità è l`attestabile invalidità al 100% del disabile richiedente, deambulante o con ausilio di sedia a rotelle. La richiesta va fatta partita per partita, e non è necessario avere la Tessera del Tifoso.