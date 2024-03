Lazio, Casale ritrova Tudor: sarà una nuova rinascita per il difensore?

TUTTOmercatoWEB.com

Per Nicolò Casale, il terremoto e il conseguente cambio in panchina potrebbero significare un nuovo inizio. Quella attuale non è stata fin qui una stagione facile, con infortuni muscolari e un rendimento ben diverso da quello dello scorso anno, quando con Romagnoli avevano centrato il record di clean sheet. Ora è sceso nelle gerarchie, superato da Patric e poi da Gila.

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ora è un momento chiave per lui. Nove le giornate rimaste, e la doppia semifinale di Coppa Italia contro la Juve. Per lui può essere già un vantaggio conoscere Tudor, e infatti era tra le prime file ieri durante il primo allenamento col nuovo tecnico. Con lui in panchina si mise particolarmente in luce ai tempi del Verona, ottimi numeri che lo portarono poi alla Lazio. In caso di cambio di modulo confermato (ieri in allenamento provato il 4-2-3-1), ci sarà spazio per un nuovo centrale rispetto al 4-3-3 di Sarri.

Tudor adora Casale, su di lui ha speso parole al miele a Lazio Style Channel e magari l'arrivo di Tudor sarà proprio per il difensore una scintilla pronta a farlo rinnescare.