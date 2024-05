Lazio, confronto squadra - tifosi: Luis Alberto spiega cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Monza - Lazio c'è stato un duro confronto fra tifosi biancocelsti e squadra durato circa 10 minuti in cui, secondo alcune ricostruzioni, sarebbero volate anche parole pesanti. Complice la delusione per il 2-2 finale, che allontana la squadra di Tudor dalla qualificazione per la prossima Champions League, gli animi si sono scaldati, al punto che la Procura Figc oggi ha deciso di indagare sull'accaduto.

Intanto Luis Alberto ha deciso di intervenire tramite social per parlare di ciò che è successo e per sottolineare il fatto di non essere stato in alcun modo minacciato: "Durante il confronto di ieri sera con i tifosi in trasferta a Monza, non ho ricevuto nessuna minaccia. I tifosi ci hanno stimolato spingendoci a dare tutto fino alla fine. Tifosi con cui ho sempre avuto e sempre avrà un ottimo rapporto! Forza Lazio".

Pubblicato il 05-5 alle 22:33