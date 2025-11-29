Lazio | Milano indigesta per Sarri: i numeri a San Siro
Maurizio Sarri affronterà Max Allegri a Milano in uno stadio che, stando ai numeri, non è tra i più comodi per l'allenatore biancoceleste.
29.11.2025 09:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Maurizio Sarri sale a Milano per compiere un'impresa. Vincere vorrebbe dire battere una delle maggiori candidate allo scudetto e dare una sterzata anche psicologica in un campionato, quello biancoceleste, vissuto fino a questo momento tra alti e bassi.
Sarri sfiderà Allegri in quella che sarà una sfida ideologica e non solo tra toscani. Il problema dell'allenatore della Lazio però non è l'allenatore avversario, ma proprio la trasferta milanese, o almeno così dicono i numeri.
Infatti, come riporta l'edizione odierna de Il Tempo, sono 7 le sconfitte consecutive per Maurizio Sarri nelle ultime occasioni in cui si è presentato a San Siro da tecnico della Lazio.