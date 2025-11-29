Lazio, Provedel vuole il clean sheet: San Siro è un tabù per lui

RASSEGNA STAMPA - L'attacco è la miglior difesa, si dice. Ma a San Siro il discorso è più complicato. La Lazio affronterà il Milan in quella che si prospetta una sfida quasi proibitiva per i biancocelesti e dovrà tirar fuori il meglio di sé per tornare a Roma con dei punti, poi se sarà uno o saranno tre questo dipenderà dai dettagli.

Discorso diverso, invece, se i punti saranno zero. Sarri vuole battere Allegri nel derby toscano tra i due e per farlo vuole puntare sul fattore chiave che ha permesso alla Lazio di far bene nonostante tutte le difficoltà di questo inizio campionato: la fase difensiva.

Sarebbe riduttivo affermare che il tecnico biancoceleste voglia puntare tutto sulla difesa. Non è un movimento di reparto, ma collettivo. Di squadra. E dietro a tutti gli altri dieci c'è Ivan Provedel, portiere che Sarri è riuscito a rilanciare dopo un anno difficile sotto la guida di Baroni.

Il portiere laziale, però, sarà in uno stadio dove non ha uno storico particolarmente positivo. Anzi, tutt'altro. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Provedel in carriera non ha mai mantenuto la porta inviolata a San Siro. Né contro l'Inter, né contro il Milan. Di fatto, per lui la trasferta milanese rappresenta un vero tabù.

