Lazio, salta il confronto Guendouzi-Tudor: dubbi per Genoa

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In un mare mosso tormentato dall'addio di Felipe Anderson e le dichiarazioni shock di Luis Alberto, si inserisce anche il caso Guendouzi. Il giocatore è fuori per un edema da affaticamento al polpaccio sinistro, infortunio che risale alla vigilia del match con la Salernitana, comunicato dal club. Come scritto nei giorni scorsi, dietro a tutto questo c'è stato anche un diverbio con Tudor, a seguito della scelta tecnica dell'allenatore.

Come riporta il Corriere dello Sport, Guendouzi non si è allenato nè sabato mattina e nè ieri, tanto da svolgere terapie in un orario diverso rispetto all’allenamento. Per questo, non dovrebbe esserci stato un confronto con Tudor e nel frattempo, è il diesse Fabiani che sta cercando di mediare per riportare la tranquillità in un momento così delicato per la rosa. Il centrocampista dovrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani, ma i tempi sono abbastanza stretti per immaginarlo in campo tra tre giorni contro il Genoa.