Lazio, Sportmediaset: "Rissa sfiorata nello spogliatoio dopo il Sassuolo". Ma la società smentisce

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 - "In merito alle notizie diffuse da organi di stampa circa presunti litigi e contrasti all’interno dello spogliatoio al termine della gara odierna contro il Sassuolo, la Società smentisce categoricamente e sottolinea che tali notizie sono prive di qualsiasi fondamento".

"La sconfitta con il Sassuolo, la terza consecutiva dopo quelle con Milan e Lecce, ha acceso gli animi nello spogliatoio biancoceleste". Stando a quanto riporta Sportmediaset, ci sarebbe stata una violenta discussione al termine della gara fra Acerbi e il direttore sanitario Ivo Pulcini e si sarebbe addirittura sfiorata la rissa. Questo sarebbe l'epilogo di una vicenda che ci si trascina dietro da tempo fra giocatori e staff sanitario. I tanti infortuni e i risultati negativi del post-lockdown hanno inciso in questo senso. "Parole grosse sarebbero volate anche tra i calciatori, alcuni dei quali accusati di scarso impegno. Urge chiarezza, ma soprattutto ritrovare la serenità che da settimane sembra non esserci più in casa Lazio".

