RIVIVI DIRETTA - Genoa-Lazio 0-1, triplice fischio al Ferraris: la decide Luis Alberto

Serie A TIM | 33ª giornata

Venerdì 19 aprile, ore 18:30

Stadio Luigi Ferraris, Genova

GENOA-LAZIO 0-1: 67' Luis Alberto (L)

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Vogliacco (79' Sabelli), Vasquez; Spence, Frendrup (88' Thorsby) , Strootman (68' Badelj) , Gudmundsson, Martin; Ekuban (68' Ankeye), Retegui. A disp.: Leali, Sommariva, Bohinen, Cittadini, Papadopoulos, Pittino, Haps. All.: Alberto Gilardino.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale (45' Romagnoli), Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari (36' Hysaj); Felipe Anderson (68' Cataldi), Luis Alberto (85' Rovella); Castellanos (68' Pedro). A disp.: Sepe, Renzetti, Coulibaly, Pellegrini, Di Tommaso, Rovella, Gonzalez. All.: Tudor.

Arbitro: Feliciani (sez. Teramo); Assistenti: Zingarelli - Scarpa; IV Uomo: Marinelli; VAR: Abisso; AVAR: La Penna

Ammoniti: 16' Casale (L), 87' Cataldi (L), 87' Vogliacco (G)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce la sfida al Ferraris!

90' Comunicato l'extra time: saranno 4' di recupero.

88' Sostituzione anche per Gilardino: fuori Frendrup, dentro Thorsby.

87' Ammoniti Cataldi e Vogliacco, dalla panchina, per proteste.

85' Sostituzione Lazio: esce Luis Alberto, entra Rovella.

79' Cambio per il Genoa: esce Vogliacco, entra Sabelli.

75' Kamada legge l'assist di Marusic, calcia la conclusione ma la palla viene deviata. I biancocelesti guadagnano il corner.

68' Doppia sostituzione per Tudor e Gilardino. Per la Lazio entrano Cataldi e Pedro, al posto di Felipe Anderson e Castellano. Per il Genoa entrano Badelj e Ankeye, al posto di Strootman e Ekuban.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Luis Alberto. Giocata perfetta di Felipe Anderson per Kamada che mette in mezzo, velo di Vecino per lo spagnolo che la insacca alle spalle di Martinez.

61' Che occasione per i biancocelesti! Martinez, in scivolata, nega la gioia del gol a Felipe Anderson, dopo i tentativi a vuoto di Castellanos e Vecino.

55' Sta crescendo la Lazio che guadagna ancora un corner. Dalla bandierina sempre Luis Alberto, si fa vedere Hysaj che calcia ma non trova la porta.

53' Luis Alberto pericoloso, costringe Martinez a intervenire. L'estremo difensore del Genoa ci mette i guantoni, ma non la trattiene. C'è deviazione e angolo per la Lazio.

45' Fischia Feliciani: inizia il secondo tempo

45' Secondo cambio per Tudor: fuori Casale, dentro Romagnoli.

PRIMO TEMPO

45'+1 Duplice fischio: termina il primo tempo.

45'+1 Rischia ancora la Lazio, Ekuban approfitta di un errore di Kamada e parte in contropiede. L'attaccante del Genoa cerca la giocata personale, ma non trova la porta.

45' Concesso 1' di recupero

44' Brivido per la Lazio con Retegui che supera Casale e tenta la conclusione dalla metà campo, la palla però finisce alta sopra la traversa.

42' Altra grande chance per la squadra di Gilardino da calcio d'angolo. Vasquez prova a coordinarsi ma non ci riesce, tocca la palla col braccio e Feliciani fischia il fallo.

40' Angolo per i Grifoni, Gudmundsson dalla bandierina: cross in area, la tocca De Winter ma non trova la porta.

38' Insiste il Genoa con Retegui che, servito da Martin, tenta la conclusione. La palla finisce fuori.

36' Problemi per Lazzari, entra in campo lo staff medico. Il numero ventinove della Lazio non ce la fa, al suo posto entra Hysaj.

35' Giocata di Ekuban che in acrobazia cerca il gol del vantaggio, ma il tiro è troppo debole per spaventare Mandas.

27' Altro tiro da fuori area per la Lazio, questa volta è Felipe Anderson a calciare ma non trova lo specchio della porta.

25' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Gila prova la conclusione da lontano. La palla finisce alta sopra la traversa.

23' Prima combinazione tra Felipe Andersone e Luis Alberto, il brasiliano però non riesce a trovare la porta e guadagna un calcio d'angolo.

18' Traversone di Patric che attraversa l'area, ma non viene intercettato da nessuno. Ne approfitta il Genoa che riparte con una rimessa laterale.

16' Ammonito Casale per aver commesso un fallo su Retegui.

13' Altra chance per i padroni di casa. Tacco di Gudmundsson per Retegui che, in area, calcia la conclusione, ma la palla finisce oltre la porta.

11' Protesta la Lazio per un fallo fischiato da Feliciani su Retegui, commesso da Casale. Poco prima era finito a terra Castellanos, ma il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco.

7' Primo calcio d'angolo per la Lazio guadagnato da Kamada chiuso da De Winter. Dalla bandierina Luis Alberto che calcia corto, si fa trovare subito il giapponese che poi serve Lazzari. Marusic la mette in mezzo, ma il tiro non sorprende Martinez.

5' Occasione per il Genoa! Ekuban salta Gila e tenta la conclusione dentro l'area, ma colpisce il lato della porta. La palla finisce fuori.

3' Subito aggressiva la Lazio in questi primi minuti di gioco.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida al Ferraris!

AGGIORNAMENTO ORE 18:18 - Genoa e Lazio hanno terminato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi, manca sempre meno al fischio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Le squadre hanno fatto ingresso in campo per il riscaldamento.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Lazio, anticipo della trentatreesima giornata di Serie A. Gara importantissima per i biancocelesti intenzionati a raddrizzare il percorso in campionato, nella speranza di portare a casa l’intera posta in palio così da compiere un passo in avanti verso la zona Europa. Appuntamento col calcio d’inizio alle 18:30.

