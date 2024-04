RIVIVI LA DIRETTA | Lazio, Tudor: "Con la Juve si può ribaltare. Luis Alberto..."

La Lazio trova la sua seconda vittoria consecutiva in campionato. Luis Alberto sigla l’1-0 vincente contro il Genoa, regalando ai biancocelesti uno slancio in classifica. Al termine del match è intervenuto il tecnico Igor Tudor in conferenza stampa:

“Il primo tempo eravamo troppo pensierosi, nel secondo tempo invece abbiamo fatto solo noi la partita, abbiamo accelerato. Sui trequartisti il commento è come per tutta la squadra, l’hanno sentita più nel primo tempo. Il gol è frutto della qualità dei giocatori, loro ce l’hanno, Kamada ha dato una grande palla da dietro con lucidità. Una bella vittoria importante che ci dà fiducia per le ultime partite che ci rimangono”.

Luis Alberto dal 1’ dopo le sue dichiarazioni circa il suo futuro. Come mai ha voluto dargli fiducia?

“Faccio scelte in base ai giocatori che sono a disposizione, ha giocato, fatto un gol e basta, il capitano era Marusic, decisione presa da me ed è una cosa giusta. In campo i giocatori hanno tutti la possibilità di giocare, in base a quel che vedo negli allenamenti e nelle partite. Non era una strategia per martedì, solo per questa gara qua, per come si muoveva la partita”.

C’è stata grande determinazione, ma quanto può migliorare la Lazio?

“Dare una percentuale mi è difficile commentare, un allenatore non si accontenta mai, non sono stati troppi gli allenamenti. Si vede quel che vogliamo fare con e senza palla, si potrebbero fare 2 passi indietro per farne due in avanti. C’è anche la parte della mentalità, altro elemento su cui mi piace incidere. Mi piace avere una squadra coraggiosa che va fino alla fine, con e senza palla. La mentalità è importante. Siamo sulla strada giusta”.

Che percentuale dà al passaggio contro la Juve?

“E’ difficile, un 2-0 che si può ribaltare. Faremo il massimo, credendo forte, bisogna fare una grandissima gara, facendo le cose giuste in avanti e in difesa”.

Gli infortunati li recupererà?

“Zaccagni no, Ciro forse, Guendouzi sì”.

C’è un problema attaccanti o è della squadra nella totalità?

“C’è sempre da migliroare, Taty ha fatto una grande partita contro la Salernitana, oggi era meno brillante, ma ha grandi doti. E’ un campo difficile quello del Genoa, c’è da lavorare, anche in fase offensiva, portare più gente in area non prendendo contropiedi”.

Immobile e Castellanos compatibili insieme?

“Per il sistema nostro che facciamo in questo momento può giocare solo uno”.

Pubblicato il 19/04 alle 21.22