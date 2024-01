Calciomercato Juve, Kean-Atletico Madrid non si farà: i motivi dello stop

TUTTOmercatoWEB.com

Niente da fare. Moise Kean non andrà all'Atletico Madrid. Come riportato da Sky Sport l'attaccante, fermo da un mese per un infortunio alla tibia, ha svolto nella giornata di ieri controlli molto approfonditi e i medici del club di Madrid hanno considerato i tempi per un suo ritorno in campo più lunghi rispetto a quelli ipotizzati in Italia.

Così l'attaccante farà ritorno a Torino ma non è detto che rimanga alla Juventus. Se infatti si dovesse trovare un'alternativa nelle prossime 24 ore Kean potrebbe partire in questa sessione.