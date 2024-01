Calciomercato Lazio | dal Messico: "Huerta in partenza: c'e l'offerta"

CALCIOMERCATO LAZIO - Cesar Huerta è pronto a imbarcarsi per l'Europa. L'esterno messicano osservato anche dalla Lazio da fine agosto (come vi avevamo anticipato in esclusiva), è pronto a fare il grande salto nel calcio spagnolo, dove ad attenderlo ci sarebbe il Granada. Secondo quanto riporta El Futbolero, il club di Liga avrebbe già presentato un'offerta da 4 milioni di euro al Pumas, riducendo la distanza dalla domanda a circa 1 milione di euro. Nelle prossime ore i dialoghi tra i due club dovrebbero proseguire con la forbice che potrebbe assottigliarsi ancora di più fino ad arrivare all'accordo definitivo. In questo scenario la Lazio non sembrerebbe propensa a inserirsi. Il 'Chino', come lo chiamano in patria, avrebbe potuto rappresentare un'ipotesi durante il calciomercato estivo e solo davanti a una partenza di almeno uno tra Pedro e Felipe Anderson.