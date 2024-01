Calciomercato Lazio | Gelo tra il Napoli e Zielinski: la mossa di De Laurentiis

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Piotr Zielinski era uno dei nomi fatti da Maurizio Sarri nella sessione estiva di mercato, per sopperire all'assenza di Milinkovic-Savic. In alternativa però, si è optato per profili come Guendouzi e Kamada, ma il polacco rimane comunque uno dei pupilli per il tecnico toscano. A compromettere la non riuscita dell'operazione: la richiesta molto elevata del Napoli, finendo così in scadenza a giugno 2024.

Non solo, sul centrocampista si è concentrata una grande concorrenza con club del calibro come l'Inter e l'Al-Ahli. Per questo per i biancocelesti appare difficile eguagliare le cifre offerte dal club arabo e meneghino. Come riporta Nicolò Schira tramite il proprio account Twitter, da Castel Voluturno arrivano grandi novità in merito al futuro di Zielinski: "Tra il Napoli e Piotr Zielinski è calato il gelo nelle ultime settimane, dopo il mancato accordo sul rinnovo. In estate il polacco aveva detto no all’Al Ahli, che l’avrebbero pagato €25M agli azzurri. Da non escludere che da febbraio in poi finisca ai margini della rosa…".