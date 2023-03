Brasileirão, Mola acquisisce i diritti per l'Italia: info su dove vedere il calcio sudamericano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un’opportunità per seguire ancora di più il calcio sudamericano. Su Mola, servizio di video on demand e di video streaming over-the-top che detiene i diritti di diverse competizioni sportive (tra cui calcio, MMA, motori e rugby) con sede in Indonesia, sarà ora possibile assistere alle partite del Brasileirão. La piattaforma, arrivata in Italia nell’ottobre del 2021, aveva già i diritti della Liga Profesional Argentina e in esclusiva della Copa Libertadores, della Recopa e della Copa Sudamericana. Mola è pronta a offrire oltre 300 partite live a stagione del futbol sudamericano. Considerata la casa degli sport da combattimento in Italia con i diritti di Bellator e Cage Warriors di MMA, ha raddoppiato gli sforzi per tutti gli appassionati di calcio (erano già disponibili i match della Eredivisie olandese, della Super League greca e della Coppa di Grecia). Il costo dal 3 aprile sarà di 3,99 euro al mese e comprenderà anche programmi di intrattenimento per famiglie. L’AD Mirwan Suwarso ha così commentato l’annuncio: "La popolarità del calcio sudamericano sta crescendo in Italia, motivo per cui abbiamo investito nel pacchetto di calcio più completo mai visto nel Paese, con la trasmissione in diretta delle partite più avvincenti dei campionati brasiliano e argentino e delle tre competizioni per club CONMEBOL. La nostra acquisizione del Brasileirão non fa che rafforzare la nostra posizione come casa del calcio sudamericano in Italia”.