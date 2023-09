Calciomercato Inter | Klaassen in chiusura: tutti i dettagli dell'operazione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

AGGIORNAMENTO ORE 9.40 - Inzaghi ha il centrocampista in più per la sua Inter. Tra i nomi di Maxime Lopez e Ndombele, a spuntarla è stato Davy Klaassen: pronto per lui un contratto biennale. A confermare la chiusura dell'operazione è stata la Gazzetta dello Sport.

Servirà grande attenzione alla possibile ultima manovra dell'Inter sul mercato in entrata. Perché nel caso in cui si presentasse l'occasione, Ausilio e Marotta si faranno trovare pronti. Un esborso minimo, preferibilmente un costo zero, per puntellare ulteriormente il centrocampo di Simone Inzaghi con un elemento di fisicità e corsa. A poche ore dal gong del mercato, il profilo più vicino sembra essere quello di Klaassen, con il nome di Ndombele che resta una pista particolarmente complicata per costi, così come Van de Beek, giocatore proposto in giornata ai nerazzurri. Verso il tramonto anche la possibilità di uno scambio col Sassuolo che coinvolgerebbe Maxime Lopez e Asllani, con l'ex Empoli che viaggia sempre più verso la permanenza a Milano (oltre a quella di Sensi, già decisa nei giorni scorsi).