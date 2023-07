Calciomercato Lazio | Hudson-Odoi rimane in orbita: i numeri dell'altro Berardi

TUTTOmercatoWEB.com

Sarri attende, con ansia, rinforzi mentre a Auronzo di Cadore segue la preparazione della Lazio in vista della nuova stagione. Tra le esigenze di mercato manifestate dal tecnico al presidente Lotito, quella di un esterno. Oltre a Berardi, uno dei nomi fatti dal toscano è quello di Callum Hudson-Odoi. L’attaccante classe ‘00, con doppia cittadinanza ghanese-inglese, è di proprietà del Chelsea. Cresciuto nelle giovanili dei Blues, ha esordito in prima squadra proprio nell’anno in cui c’era Sarri alla guida. Si è rivelato determinante in quell’annata, contribuendo alla vittoria dell’Europa League. Lo ha visto all’opera, non l’ha mai dimenticato. Ha seguito da lontano la sua crescita, vorrebbe allenarlo di nuovo. È reduce dal prestito al Bayer Leverkusen dove ha totalizzato quattordici presenze e un assist. Sei in Champions League condite da un gol prima di retrocedere in Europa. Qui un po’ meno fortunato, solo una presenza. Non ha avuto grande continuità, per questo non è stato riscattato dai tedeschi. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e potrebbe essere un’occasione per i biancocelesti.

