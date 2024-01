Calciomercato Lazio | Il Marsiglia monitora Kamada: ma il sogno è la Liga

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Daichi Kamada ai margini del progetto Lazio. Nonostante un buon avvio di stagione, con tanto di gol nella vittoria del Maradona, il giapponese ha trovato sempre meno minuti e continuità. Sarri lo ha tenuto in panchina nelle ultime quattro nonostante le condizioni non ottimali di Luis Alberto.

Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile cessione già a gennaio che non si è concretizzata. Il calciatore resterà in biancoceleste per i prossimi mesi, poi con molta probabilità sarà addio a parametro zero. Come riporta Il Messaggero, il Marsiglia lo segue a distanza e lo monitora per giugno. Il sogno dell'ex Eintracht, però, è giocare in Liga. Due squadre spagnole in agguato: Real Sociedad e Valencia. E' stato riproposto anche al Milan che lo aveva cercato in estate ma non si è fatto nulla. Sembrava il grande colpo della Lazio, invece è finito ai margini. A meno di incredibili sorprese, le strade di Kamada e del club biancoceleste si separeranno tra pochi mesi.