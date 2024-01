Lazio, Kamada ai margini: Lotito non ha gradito le esclusioni

RASSEGNA STAMPA - Zero minuti nelle ultime quattro partite per Daichi Kamada. Il giapponese sempre più ai margini del progetto. Sarri lo ha tolto all'intervallo di Udine per poi lasciarlo 360 minuti in panchina. Come riporta Il Messaggero, Lotito non ha gradito le esclusioni in serie dell'ex Eintracht e si è fatto sentire con l'allenatore.

Kamada fatica a trovare la sua dimensione a Roma nonostante la stima del presidente che ha sottolineato come la società creda in lui. Dopo l'inizio sprint con il gol al Napoli e la titolarità, Daichi si è perso e ha fatto grandi passi indietro nelle gerarchie. Neanche l'infortunio di Luis Alberto è servito per fargli prendere un po' di fiducia. Il bel giocatore apprezzato per anni in Bundesliga ancora non si è visto, forse perché giocava in una zona di campo più avanzata e con meno compiti difensivi.

E' stato accostato a Marsiglia e Galatasaray, ma il suo sogno è giocare in Liga. A giugno sarà addio con molta probabilità. Real Sociedad e Valencia lo seguono a distanza. Vedremo se in questi ultimi mesi riuscirà a dare una mano alla Lazio, magari anche come esterno offensivo. Sarri sperava in un addio anticipato, magari per provare l'assalto a Ferguson ma non c'è stato verso.