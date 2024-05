Classifiche a confronto, Lazio da profondo rosso: il dato finale

Fonte: Fabrizio Parascani

Si è chiusa con la trentottesima giornata la stagione 2023/24 anche se manca il recupero tra Atalanta e Fiorentina. Dando uno sguardo d'insieme possiamo valutare l'andamento delle big in questa stagione, rispetto all'anno scorso. La Lazio dopo 38 giornate ha raccolto tredici punti in meno rispetto a un anno fa. La scorsa stagione Immobile e compagni chiusero al secondo posto con 74 punti, quest'anno hanno terminato il campionato al settimo posto con 61 punti. I biancocelesti hanno chiuso una stagione deludente che non ha rispettato assolutamente le attese.

Per quanto concerne le altre big saldo positivo per l'Inter con +22, Milan e Atalanta con +5. Chiudono la stagione in deficit il Napoli con -37 e la Juve con -1. Stessi punti per la Roma che chiude a 63 punti come dodici mesi fa. Ricordiamo che Atalanta e Fiorentina hanno una gara da recuperare in programma il 2 giugno prossimo. Chiude bene il Bologna con + 14 e la Fiorentina con +1. Importante sottolineare come Lazio, Juve sono le uniche due squadre in negativo per quello che riguarda le prime otto della graduatoria.

