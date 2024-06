Spagna, Unai Simon: "Con l'Italia si fa sempre fatica, ma non dirò..."

TUTTOmercatoWEB.com

Spagna e Italia saranno prossime avversarie nella fase a gironi dell'Europeo, la sfida è in programma giovedì alle 21. In vista dell'incontro, direttamente dal ritiro de la Roja, Unai Simon ha fatto il punto sul match: "Contro l'Italia si fa sempre molta fatica e i risultati, da una parte o dall'altra, sono sempre di misura. Batterli per noi è un obiettivo, mentre per i tifosi sarà comunque un match da godere. Non dobbiamo pensare che un pareggio con l'Italia sia sufficiente per arrivare agli ottavi".

Il portiere dell'Athletic Bilbao ha poi aggiunto: "Giocheremo per vincere senza pensare ad altro. Non è nella nostra mentalità. Giocano in modo diverso quella si schierava con un 352 questa gioca invece a 4 ed è più offensiva. Cercheremo la soluzione ma ovviamente non la dico qua. Ha tanti grandi giocatori, Jorginho ha grande esperienza e sarà molto complicato sicuramente".

