Dani Alves, rimossa la statua a Juazeiro: "Sostiene la cultura dello stupro"

Il consiglio comunale di Juazeiro ha rimosso la statua a grandezza naturale di Dani Alves. Secondo quanto riportato da As, il monumento che era stato eretto in suo onore nella sua città natale, non c'è più. Il motivo è facilmente intuibile: in molti cittadini hanno infatti protestato dopo la sua condanna per violenza sessuale. Il Pubblico Ministero ha condiviso un comunicato in cui è entrato nel merito della decisione: “In ottemperanza alla raccomandazione del Ministero Pubblico di Bahia (MP-BA), basata sulla Legge N. 6.454/1977, che regola l’uso delle risorse pubbliche per l’acquisizione e l’installazione di monumenti di persone viventi, il Consiglio Comunale di Juazeiro ha ritirato questo lunedì un monumento pubblico a Orla II”, si legge nella lettera.

L'attivista brasiliana Manuella Tyler ha presentato una denuncia al Centro Operativo di Supporto per i Diritti Umani, assicurando che la scultura metteva in discussione "il valore e la dignità delle donne". Sui social network ha scritto: "Sostiene la cultura dello stupro, l'immagine di un uomo che ha commesso uno stupro ed è libero solo perché ha soldi, perché ha pagato".

