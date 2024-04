Dazn porta la Bundesliga in tribunale: ecco cosa sta succedendo

Fonte: TuttoMercatoWeb

DAZN porta la Bundesliga in tribunale. Stando a quanto riferito dalla Bild, entro martedì prossimo la piattaforma streaming si appellerà a un tribulae arbitrale contro la mancata assegnazione dei diritti televisivi alla piattaforma stessa. Ciò dovrebbe quindi chiarire se la DFL ha rifiutato in maniera corretta il contratto per il pacchetto B con 196 partite di Bundesliga (stagione dal 2025/26 al 2028/29).

"In considerazione della mancata risposta da parte della DFL al nostro reclamo sull’illegittima assegnazione del pacchetto di diritti B, Dazn intraprenderà azioni legali per ottenere l’assegnazione del pacchetto", ha affermato un portavoce del broadcaster in questione, annunciando dunque di adire le vie legali.

L’obiettivo di Dazn è aggiudicarsi il pacchetto B e, quindi, di avere la possibilità di trasmettere 196 partite di Bundesliga dalla stagione 2025/26 alla stagione 2028/29. Se così non fosse, verranno esaminati tutti i casi, come conferma un portavoce: "Il processo legale può durare anni, a partire da una causa davanti a un tribunale arbitrale ed eventualmente attraverso diverse istanze davanti ai tribunali civili tedeschi, eventualmente con il coinvolgimento della Corte di Giustizia Europea".

