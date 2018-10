ESCLUSIVA Radiosei - Cana: “Il mio cuore diviso tra Lazio e OM. Il Velodrome è una stadio magico”

Mancano solo due giorni alla sfida di Europa League tra Olympique Marsiglia e Lazio. Chi conosce bene entrambe le realtà è Lorik Cana. L’ex centrocampista (all’occorrenza difensore) albanese è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei per commentare la partita in programma giovedì sera: “Il mio cuore è diviso fra OM e la Lazio, le ho seguite entrambe negli ultimi anni. La Lazio ha giocatori ottimi in prospettiva e altri di esperienza. Anche questa stagione punta alla Champions. L’OM ha cambiato molto, dalla società al campo. Vuole fare investimenti importanti per crescere. Punti di forza? Ha elementi di esperienza e qualità, Mandanda è un grande portiere, Rami porta esperienza internazionale. Poi Luiz Gustavo, Strootman e Payet. Possono mettere in difficoltà chiunque, anche se hanno bisogno ancora di un paio di stagioni per raggiungere livelli top. Non hanno avuto un inizio facile, ma puntano al posto che potrebbe perdere il Monaco in classifica, così come la Lazio devono arrivare assolutamente in zona Champions. Il Velodrome è un ambiente magico, i tifosi sono molto caldi. Come finisce giovedì? L’OM farà di tutto per vincere nonostante l’assenza dei tifosi, sarà una gara tesa dall’esito incerto, ma devo ammettere che il mio cuore è più vicino ai francesi (ride, ndr). Strakosha? È una rivelazione, ora è fra i nomi più in voga, ha sempre lavorato al massimo e ama il calcio. È fra i primi in Europa fra i classe 95’. Berisha è un guerriero, ha sostanza e qualità. La Lazio ha preso un calciatore importantissimo”.