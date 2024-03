Il Brasile prende le distanze da Robinho e Dani Alves: il duro comunicato

Sono state due stelle del calcio brasiliano ma la vita di Robinho da un lato e di Dani Alves è cambiata in modo radicale e non certo positivo. Entrambi sono stati condannati per violenza sessuale, rispettivamente a 9 e a 4 anni di carcere, e per questo la Federcalcio brasiliana, la CBF, ha voluto prendere le distanze dai due ex calciatori.

In merito il numero uno del calcio Ednaldo Rodrigues si è così espresso in una nota: "Si tratta di uno dei capitoli più disastrosi del calcio brasiliano. È vergognoso che un giocatore si senta a proprio agio nel commettere questo tipo di perversità, approfittando di ciò che ha ottenuto e pensando che attraverso lo sport sarà protetto in qualche modo da ogni punizione. I due casi, che coinvolgono giocatori che sono stati stelle della Nazionale brasiliana, una delle più grandi icone culturali, non possono concludersi solo con la condanna di i due colpevoli. È essenziale che l’atteggiamento coraggioso delle vittime ispiri sempre più donne a non rimanere in silenzio di fronte a tali atrocità. La CBF, tutti i suoi dirigenti e la commissione tecnica della squadra brasiliana, sono solidali con le vittime dei due brutali crimini commessi dagli ex giocatori. Il machismo prevale nel calcio e gli uomini devono essere in prima linea per combattere non solo la violenza sessuale, ma ogni tipo di violenza".