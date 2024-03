Il Napoli difende Juan Jesus dopo l'episodio con Acerbi: "No to racism" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si esprime sulla vicenda Juan Jesus - Acerbi. Dopo l'espressione razzista pronunciata dal difensore nerazzurro nei confronti del centrale brasiliano, la società azzurra ha pubblicato un video sui propri profili social abbastanza chiaro. Il filmato, infatti, va proprio contro ogni forma di razzismo, come si legge anche nella descrizione: "From Napoli to the world, shout it loud: no to racism". Di seguito il post.