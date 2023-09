Juventus, altro problema fisico per Pogba: le condizioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Juventus vince a Empoli 2-0, ma il finale di partita è condizionato dalla preoccupazione per il nuovo problema fisico di Paul Pogba. Ai microfoni di Dazn il tecnico Massimiliano Allegri ha fornito una prima diagnosi a caldo: "Pogba ha avuto un fastidio dietro alla gamba, dagli esami domani vedremo come starà. Speriamo non sia nulla di grave, stava entrando in una condizione accettabile ed è un giocatore diverso dagli altri. Dispiace". La prossima partita della Juventus sarà, dopo la sosta, contro la Lazio a Torino il 16 settembre.