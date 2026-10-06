Lazio, Alaba era un obiettivo? Il giocatore conferma in conferenza

David Alaba è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore dell'Udinese. Il difensore austriaco, accostato anche alla Lazio al termine della sessione di mercato, ha confessato di aver parlato anche con altri club italiani prima di firmare per i friulani. Una piccola conferma arrivata dal diretto interessato essendo la Lazio una delle squadre più attive sul fronte difensori.

LA SCELTA - "Ho parlato principalmente con mister Runjaic, mi ha convinto del progetto che c'è qui. Mi sono preso del tempo per prendere una decisione, con il tempo mi sono convinto che questo forse il percorso giusto. Credo sia lo step giusto per la mia carriera".

HA PARLATO CON ALTRI CLUB - "Mi sento bene e mi sento pronto Ad a giocare, ho cominciato già ad allenarmi con la squadra da circa una settimana e mi sono allenato duramente nei mesi scorsi. Ho parlato spesso con Runjaic del mio ruolo, ho giocato spesso come difensore centrale, mi sento a mio agio lì, ma ho giocato anche in altre posizioni ma principalmente mi sento bene come difensore centrale. Sui club posso dire che sì: ho parlato con altri club italiani".