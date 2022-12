Lazio, ancora papà Milinkovic: il nuovo scatto con la piccola Irina - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È un giorno speciale per Sergej Milinkovic-Savic. Nonostante la deludente avventura al Mondiale con la sua Serbia, il Sergente ha trovato comunque un motivo più che valido per tornare a sorridere. Il centrocampista della Lazio, infatti, ha lasciato il Qatar con tanto amaro in bocca ma è tornato dalla sua famiglia che da pochi giorni si è allargata. Oggi Milinovic ha abbracciato per la prima volta sua figlia Irina, nata solo pochi giorni fa. Momenti emozionantissimi per il gigante serbo che si sta lasciando andare a tanta dolcezza da buon padre. Sguardo lucido ed occhi puntati sulla sua nuova perla. Non un gol dei suoi, né tanto meno un assist visionario. Più semplicemente la sua primogenita. Dopo lo scatto pubblicato da Zio Vanja, è arrivato anche quello di Sergej, tra le storie Instagram, con la piccola Irina tra le braccia.