Lazio, Cesar durissimo: "Sarri non mi è mai piaciuto. La squadra? Inguardabile!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Maurizio Sarri è in bilico. Dopo la quarta sconfitta consecutiva in casa Lazio si stanno facendo delle riflessioni sul destino prossimo della squadra. I giocatori in campo sono spaesati, i risultati raccontano un rendimento ben al di sotto di aspettative comunque non elevatissime. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex terzino biancoceleste Cesar ha detto la sua sulla stagione dei capitolini:

"A me Sarri non è mai piaciuto più di tanto, non mi ha mai convinto. È vero che i giocatori non rispondo in campo, ma c'è un anche un problema societario di gestione. Non capisco tante scelte nella gestione direttiva, quando ci si trova in una strada dove si ottengono risultati importanti, in cui si prendono giocatori di un certo livello che vengono resi ancora più forti. Ci sono colpe di tutti, la Lazio purtroppo è inguardabile: vi sono atteggiamenti di superficialità, leziosi, manca la spinta che la Roma ha trovato con De Rossi. Questa stagione è iniziata male, soprattutto con alcune scelte".