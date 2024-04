Lazio, Immobile tra i tormenti da gol e il futuro: può restare a Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile convive con i suoi tormenti. Da quando è tornato dall'infortunio, si è messo a disposizione di Igor Tudor e continua ad allenarsi al massimo per poter chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Nel corso del match contro il Verona ha dimostrato grande generosità e amore per la Lazio quando ha abbracciato Castellanos.

Chiaro però, che una leggenda e un simbolo come lui, non può essere contento. Ciro spera di riuscire a lasciare un segno da qui fino al termine del campionato, dentro una stagione complicatissima. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti a Formello, forse si confronterà con il tecnico croato.

Ciro riflette, non ha ancora deciso il proprio futuro. Tra i punti presi in esame sicuramente l'età, anche se, come spiegato dopo il derby, il bomber è ancora convinto di poter dare tanto alla Lazio, sempre se la condizione fisica lo potrà assistere. Ad oggi Immobile prenderebbe in considerazione un’offerta seria, ma non ha mai ricevuto proposte concrete nè dall’Arabia Saudita e nè dall'America. Per questo riflette e valuta di chiudere la propria carriera con la Lazio, di cui ne è il capitano, e davanti a sè: un contratto da 4,2 milioni più bonus sino al 2026.