Lazio | È l'ora di Provedel, l'infortunio è alle spalle. E Spalletti...

RASSEGNA STAMPA - Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato per Ivan Provedel. Oggi pomeriggio, alla ripresa a Formello, il portiere della Lazio dopo la riabilitazione e il lavoro differenziato svolto fin qui, tornerà in gruppo e verrà convocato contro il Monza. Il friulano è fermo dalla notte del 12 marzo, dalla partita contro l'Udinese quando c'era ancora Maurizio Sarri in panchina. Provedel ha recuperato dalla brutta distorsione alla caviglia sinistra con interessamento dei legamenti e adesso è pronto per mettersi a disposizione di Igor Tudor.

Come riporta il Corriere dello Sport, da qui a sabato ci saranno quattro giorni di allenamento, starà al tecnico riflettere se riconfermare Mandas tra i pali o impiegare Provedel da titolare. E’ anche possibile che lo lasci in panchina e lo rimetta in campo dal primo minuto domenica 12 maggio contro l’Empoli. Davanti al portiere della Lazio c'è anche un grande obiettivo di raggiungere visto che deve anche guadagnare la convocazione azzurra.

Il 7 giugno verrà definita la lista e Spalletti a fine maggio chiamerà quattro portieri. Donnarumma e Vicario sono sicuri. Meret come terzo, mentre Provedel e Carnesecchi possono completare il reparto.