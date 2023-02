Lazio, Giordano duro: "Non c'è stata prestazione. Sarri, Inzaghi è sempre la solita storia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Luca Rea/LR Press

Una prestazione poco brillante quella della Lazio contro la Juventus. La squadra di Sarri non si è mai davvero resa pericolosa soprattutto negli ultimi venti metri. Alla fine a decidere la gara e l'eliminazione dei biancocelesti è stata la rete di Bremer. Questa l'analisi di Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "Non c’è stata prestazione. Non condivido l’intervista post partita di Sarri, quando dice che la partita è stata ordinata, preferisco una partita disordinata in cui faccio tiri in porta però. La gara non c’è stata, la Lazio non ha avuto coraggio di attaccare e loro hanno creato qualche presupposto per metterci in difficoltà. Volevo una prestazione stile Milan, perché l’avversario era in difficoltà. C’è stato un palleggio sterile e la Lazio è mancata negli ultimi 20 metri. Con l’ordine ci fai poco, se non proponi. L’allenatore durante la partita che dice? Dovrebbe dire ai suoi di riempire l’area se è questo che sta mancando in campo. Troppo facile dire che la squadra è stata ordinata e poi davanti sono mancati gli attaccanti. Involuzione offensiva? E’ una squadra che appena viene elogiata il giorno dopo risponde negativamente e che non sa reggere certi ritmi. Si sentono talmente belli che la partita successiva qualcosa ti riporta coi piedi a terra. E’ la storia di Sarri, Inzaghi ecc… Se in giornata può battere chiunque, ma per fare risultati bisogna avere continuità".