Lazio, Impallomeni: "Vi dico cosa deve fare la società con Luis Alberto..."

La Lazio e Luis Alberto potrebbero separarsi già a gennaio. Per Maurizio Sarri il centrocampista spagnolo non è un titolare e se ne priverebbe, pur di arrivare a calciatori maggiormente adatti al suo calcio. Sulla situazione, ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Stefano Impallomeni:

"A me stupisce che si sia arrivati ora in questa situazione. Io dico che si dovrebbe trovare una via di mezzo e rimandare tutto a giugno. Si deve conciliare l'interesse personale del giocatore e Sarri deve essere intelligente a collocarlo per il bene della Lazio. Se lo cedi oggi o prendi uno dello stesso livello, altrimenti se non fai risultati è un boomerang mediatico".