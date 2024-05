Lazio, Vecino si conferma ancora decisivo: i numeri

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. Matias Vecino anche con contro il Monza ha messo il suo sigillo. La sua rete poteva essere pesantissima per la lotta Champions, ma un errore difensivo nel finale ha vanificato tutto. L'uruguaiano sta assicurando un ottimo rendimento e in zona gol è spesso decisivo. Fin dall'arrivo di Tudor si è messo subito a disposizione con la sua esperienza e il suo fiuto del gol. Come detto il gol del Monza nel finale gli ha abbassato la media, ma le sue reti sono sempre state importanti. Come riporta il Corriere dello Sport, prima della gara di Monza, ogni suo gol ha coinciso con un successo.

Numeri. La scorsa stagione, come riporta il quotidiano sportivo romano, in tre occasioni è stato decisivo ai fini del risultato: doppietta con il Feyenoord in Europa League, più le sue reti con Fiorentina e Napoli. In questo secondo anno in biancoceleste erano state cinque le firme con altrettanti successi: contro il Celtic in Champions e con Torino, Atalanta, Udinese e Salernitana in Serie A. Il gol di Djuric nel finale ha guastato la media, ma ha confermato la sua propensione al gol. La rete contro i brianzoli è il quinto sigillo in campionato che lo rende il secondo miglior marcatore della squadra , dopo Ciro Immobile a quota 7. La rete contro il Monza è un altro centro da subentrato, come già successo in 3 delle ultime quattro gare in Italia( dopo 22 centri partendo sempre dal primo minuto).

Le sue caratteristiche e i suoi numeri in zona gol lo rendono fondamentale nello scacchiere di Tudor. Il tecnico croato dal suo arrivo l'ha sempre impiegato quattro volte dal primo minuto e in quattro occasioni a gara in corso per un totale di 397 minuti giocati. Le sue caratteristiche fisiche e le sue capacità di inserimento senza dimenticare l'esperienza internazionale e la mentalità vincente ne fanno uno degli interpreti più importanti della mediana biancoceleste. Insieme a Kamda e Guendouzi è tra i centrocampisti più utilizzati. Davanti nelle gerarchie a Cataldi e Rovella. Dando uno sguardo al prossimo anno la squadra andrà quantomeno ristrutturata ma toccherà scegliere da chi ripartire e Vecino rivestirà un ruolo fondamentale.