Lazio, Kiyine in tribunale dopo l'incidente di un anno fa: la sentenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lo scorso 30 marzo 2023, a bordo della sua automobile, Sofian Kiyine si schiantava violentemente contro un palazzetto sportivo in Belgio. Un incidente tragico dal quale è uscito vivo per miracolo, come ci raccontò in esclusiva il suo agente. A distanza di quasi un anno il centrocampista si è dovuto presentare davanti al tribunale di polizia di Liegi per la sentenza del giudice, il quale ha dichiarato fondate tutte le accuse, ma sospendendo il verdetto a titolo di cortesia, come riportato da De Standaard. Questo significa che il calciatore continuerà ad aver pulita la sua fedina penale, ma il giudice riserverà la decisione per un periodo di prova.

LA RICOSTRUZIONE DEL CALCIATORE - Nel corso dell'inchiesta l'ex centrocampista della Lazio ha ammesso la somministrazione di alcolici e di essersi distratto alla guida per giostrare con l'aria condizionata, finendo dritto sulla rotonda - trasformatasi così in una rampa - prima di precipitare sul palazzetto: "Ho bevuto dai cinque ai sei gin tonic nel corso del pomeriggio. Ho iniziato ad armeggiare con l'aria condizionata nella mia macchina, ma non ha aiutato. L'ultima cosa che ricordo è di essere stato sorpassato da un'auto. Dopo non so più niente" le parole del calciatore al tribunale.