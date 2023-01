Lazio, Parisi: "Immobile e Milinkovic uno stimolo. Un giorno..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 15.00 Fabiano Parisi sarà avversario della Lazio, ma chissà se in futuro potrà entrarne a far parte. Il terzino dell'Empoli, d'altronde, è sempre stato un giocatore ammirato e richiesto da Maurizio Sarri ma che, nel mercato di gennaio, difficilmente sarà raggiungibile visti i costi. In occasione della sfida di questo pomeriggio il classe 2000 è intervenuto ai microfoni della Serie A in un video pubblicato sul canale YouTube della Lega. Parisi ha raccontato la sua storia, ha parlato del suo attuale club, ma ha aperto una parentesi anche sulla Lazio parlandone come avversaria ma anche come ambizione:

LAZIO - "Per ottenere punti contro le grandi squadre bisogna dare il 100% e lavorare sui minimi particolari, perché hanno qualità importanti e appena c'è un po' di disattenzione, questa si paga. Noi dovremo migliorare sotto questo aspetto. Giocare contro grandi calciatori come Immobile, Milinkovic-Savic e Felipe Anderson mi dà tanta voglia di dimostrare che un giorno ci potrò stare anche io a quei livelli. Sono molto forti, cercheremo di metterli in difficoltà".

PARISI E L'EMPOLI - "Ho sempre avuto una passione per la musica, mi sono innamorato prima del pianoforte e poi dell'oboe, per il suo ruolo nelle orchestre. Da qua nasce il mio modo di giocare con i compagni. Sono sempre stato bravo nell'uno contro uno e creare superiorità, penso sia una caratteristica importante. Questo è il mio secondo anno, quello in cui cerco di affermarmi. Sono partito dalla Serie D, questo mi ha permesse di crescere fisicamente e mentalmente, penso che partire dal basso sia importante. La filosofia dell'Empoli è sempre stata quella di avere il possesso e dominare, anche in categorie difficili. Quest'anno cercheremo di raggiungere il prima possibile la salvezza, per dimostrare che ci siamo anche noi. Baldanzi? Ha qualità pazzesche, ci darà una mano e noi lo aiuteremo a crescere".